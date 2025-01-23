Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den Fenerbahçe Maçı Açıklaması

Olimpik Lyon'dan Rekabetçi Performans

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Olimpik Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, maçın yüksek rekabet gücüne sahip olduğunu belirtti. Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Sage, her iki takımın da iyi bir oyun sergilediğini ifade etti.

Rekabet Gücü Yüksek Bir Karşılaşma

Sage, Fenerbahçe'ye karşı ekstra savunma yapmadıklarını vurgulayarak, "Her iki takım da ortaya iyi bir oyun koydu. Rekabet gücü oldukça yüksekti. Her zaman oynadığımız gibi oynadık, bir değişiklik yoktu. Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Hücum odaklı oynamayı gözettik" dedi.

Takım İlişkileri ve Mücadele Ruhu

Maçta ellerinden geleni yaptıklarını belirten Fransız teknik adam, sahadaki profesyonel oyuncuların birbirleriyle ilişkilerinin pozitif olduğunu dile getirerek, "Ben de maçı elimden geldiğince yönetmeye çalıştım. Birkaç fırsat yakaladık, değerlendirmeye çalıştık. Mücadeleden dolayı çok fazla kart görüldü. Kolay bir maç değildi" şeklinde konuştu.

Kumbedi-Szymanski Pozisyonu

Sage, Kumbedi ile Szymanski arasında yaşanan pozisyonda ise kasten bir harekette bulunmadığını ifade etti.