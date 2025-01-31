Olimpik Spor Federasyonları Başkanları Olimpiyatevi'nde Buluştu

Olimpik spor federasyonlarının yeni dönem başkanları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde bir araya geldi.

Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TMOK Başkanı Uğur Erdener katıldı. Etkinlik kapsamında, federasyon başkanlarıyla birlikte düzenlenen yemekte, Türk sporunun uluslararası arenada daha fazla başarı elde etmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Özellikle Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ve Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları hazırlıkları üzerinde durulurken, olimpik sporcuların en iyi şartlarda hazırlanmasının sağlanması ve federasyonlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gibi önemli konular da ele alındı.

Olimpik spor federasyonlarının yeni dönem başkanları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde buluştu.