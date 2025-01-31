DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.644.120,44 0,13%

Olimpik Spor Federasyonları Başkanları Olimpiyatevi'nde Buluştu

Olimpik spor federasyonlarının başkanları, Olimpiyatevi'nde önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:28
Olimpik Spor Federasyonları Başkanları Olimpiyatevi'nde Buluştu

Olimpik spor federasyonlarının yeni dönem başkanları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde bir araya geldi.

Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TMOK Başkanı Uğur Erdener katıldı. Etkinlik kapsamında, federasyon başkanlarıyla birlikte düzenlenen yemekte, Türk sporunun uluslararası arenada daha fazla başarı elde etmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.

Özellikle Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları ve Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları hazırlıkları üzerinde durulurken, olimpik sporcuların en iyi şartlarda hazırlanmasının sağlanması ve federasyonlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gibi önemli konular da ele alındı.

Olimpik spor federasyonlarının yeni dönem başkanları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve...

Olimpik spor federasyonlarının yeni dönem başkanları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Salon Milli Takım Kadrosu Açıklandı: Türkiye Hazırlıklarını Başlattı
2
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile Anlaştı! Savunmaya Güç Katıyor
3
Fenerbahçe Beko'dan Virtus Segafredo Bologna'ya 95-81 Galibiyet
4
Ömer Erdoğan: 'Galibiyet için mücadele ettik, mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz'
5
Çorum FK, Bandırmaspor'u 4-0 Geçti: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri
6
Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı 95-81'le Geçti: 6. Galibiyet
7
Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK ile Beraberlikte Puanını Korudu

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!