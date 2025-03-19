Olimpiyat Şampiyonu David Popovici'nin Yüzme Başlangıcı Sırt Ağrısı ile İlgiliydi

Rumen yüzücü David Popovici, sırtındaki ağrı nedeniyle başladığı yüzme kariyerini 2024 Paris Olimpiyatları'nda elde ettiği altın madalya ile taçlandırdı. Popovici, Singapur'daki Dünya Şampiyonası öncesinde Erzurum'da kamp yaptı.

Erzurum'daki Olimpik Yüzme Havuzu

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, hem Türk hem de yabancı sporcular için vazgeçilmez bir kamp merkezi haline geldi. David Popovici de bu havuzda yüksek irtifa kampına gelen Romanya Milli Yüzme Takımı'nın bir parçası olarak yer aldı.

David Popovici’nin Yüzme Hikayesi

4 yaşında başlamış olduğu yüzme kariyerinde, sırtındaki problemin olumlu bir dönüşüm sağladığını belirten Popovici, “Sırtımdaki ağrı yüzmeye başladıktan sonra geçti, bu da yüzmeyi daha çok sevmeme neden oldu” dedi. Genç yüzücü, 5 Avrupa ve 2 dünya şampiyonluğu kazanarak büyük başarılara imza attı.

Olimpiyat Başarısı

Popovici, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre serbest stil finalinde 1.44.72'lik müthiş bir derece ile birinci gelerek olimpiyat şampiyonu oldu. Ayrıca, aynı organizasyonun 100 metre serbest finallerinde bronz madalya kazanarak, Romanya tarihine geçmeyi başardı.

Kamp ve Gelecek Planları

Erzurum’daki kamp süresince memnun olduğunu vurgulayan Popovici, “3 haftadır burada kamp yapıyorum. Temmuz ayında Singapur'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum.” şeklinde konuştu. Yüksek irtifada hazırlıkların ardından daha birçok yarışmaya katılmayı planlıyor.

Küçük yaşlarda sırtında yaşadığı problem nedeniyle yüzmeye başlayan, birçok başarının ardından son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanan Rumen milli yüzücü David Popovici, Singapur'daki Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da kamp yaptı. Popovici, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdürdü.

Küçük yaşlarda sırtında yaşadığı problem nedeniyle yüzmeye başlayan, birçok başarının ardından son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyaya uzanan Rumen milli yüzücü David Popovici, Singapur'daki Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da kamp yaptı. Popovici, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdürdü.