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Ömer Erdoğan: 'Bizim için çok talihsiz bir gece oldu'

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor karşısında yaşadıkları ağır mağlubiyeti değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:07
Ömer Erdoğan: 'Bizim için çok talihsiz bir gece oldu'

Trabzonspor-Sivasspor Maçının Ardından Ömer Erdoğan'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında yaşananları değerlendirdi.

Erdoğan, karşılaşmaya kötü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Bizim için çok talihsiz bir gece oldu. Ağır bir mağlubiyet yaşadık. Maçın ilk 30 dakikasında kalemize gelen ilk 3 toptan gol yedik. Bu, rakip sahada toparlanmamızı zorlaştırdı." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda bir reaksiyon göstermeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Oyuncu değişiklikleri ve formasyon değişiklikleri ile oyunun seyrini değiştirmeyi planlıyorduk. Ama ne yazık ki üretken olamadık ve gol bulamadık. Eğer gol atabilseydik, rakipteki panik durumunu yönlendirebilirdik." dedi.

Ömer Erdoğan, takımının bu maçtan çıkaracağı derslerin olduğunu ve önlerinde Kayserispor ile çok önemli bir karşılaşma bulunduğunu belirterek, "Bu maçı telafi etme adına motive olmalıyız. Çünkü altımızdaki rakip ile oynuyoruz. Yarın itibarıyla tamamen o maça hazırlığımıza başlayacağız ve en kısa sürede bu tehlikeli bölgeden çıkmak istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

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