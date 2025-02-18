Ömer Erdoğan Yönetiminde Sivasspor'un Performansı Düşüşte

Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde 7 maçta sadece 1 galibiyet elde etti ve ligde 15. sırada yer alıyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:03
Ömer Erdoğan Yönetiminde Sivasspor'un Performansı Düşüşte

Sivasspor'un Ömer Erdoğan İle Geçirdiği Zorlu Süreç

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 7 Süper Lig maçında yalnızca bir kez galip geldi. Bu süreçte 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle karşılaştı.

Erdoğan'ın İlk Maçları

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ya 2-0 yenilmesinin ardından, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırarak, Ömer Erdoğan'ı göreve getirdi. Erdoğan, kariyerindeki ilk sınavda Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 18. haftasını bay geçiren takım, 19. haftada sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ancak 20. haftada, deplasmanda Trabzonspor karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

Tek Galibiyet Kayseri'ye Karşı

Ömer Erdoğan yönetiminde yalnızca Bellona Kayserispor karşısında 21. haftada 5-2'lik bir galibiyet elde edildi. Ancak bu galibiyet sonrası takip eden haftalarda, İkas Eyüpspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK'ya karşı alınan mağlubiyetler, moral bulmaya çalışan Sivasspor için beklenilenden uzak sonuçlar oldu.

Sivasspor'un Ligdeki Durumu

Ömer Erdoğan döneminde Sivasspor, toplamda 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligin 15. sırasında yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Sakatlık Sorunları Baş Gösteriyor

Son haftalarda istediği gibi maç kazanamayan Sivasspor, 24. haftayı 23 puanla tamamladı. Ligin 25. haftasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Takımın en önemli gol silahı Rey Manaj ile savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Samba Camara ve Achilleas Poungouras gibi önemli isimlerin de sakatlıkları bulunuyor.

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