Onvo Antalyaspor, Muşspor'u Penaltılarda Geçerek Grup Aşamasına Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Heyecan Dolu Anlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu çerçevesinde oynanan maçta Muşspor ve Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere tamamlanan bu zorlu karşılaşma, penaltı atışlarına taşındı.

Penaltılarda Onvo Antalyaspor Üstün Geldi

Penaltı atışlarında Onvo Antalyaspor, Muşspor'a 4-3 üstünlük sağlayarak Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasına adını yazdırmayı başardı. Akdeniz temsilcisi, bu başarıyla turnuvanın gidişatında önemli bir adım atmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Onvo Antalyaspor'un, kupadaki ilerleyişi için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Takım, önümüzdeki aşamalarda da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Nesine 3. Lig ekibi Muşspor ile Trendyol Süper Lig takımı Onvo Antalyaspor, Muş Şehir Stadı'nda karşılaştı. Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza (sağda) ve Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak (solda) maç öncesi birbirlerine başarılar diledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Nesine 3. Lig ekibi Muşspor ile Trendyol Süper Lig takımı Onvo Antalyaspor, Muş Şehir Stadı'nda karşılaştı. Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza (sağda) ve Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak (solda) maç öncesi birbirlerine başarılar diledi.