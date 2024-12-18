DOLAR
34,96 -0,23%
EURO
36,71 -0,05%
ALTIN
2.969,89 0,21%
BITCOIN
3.622.070,43 3,03%

Onvo Antalyaspor, Muşspor'u Penaltılarda Geçerek Grup Aşamasına Yükseldi

Onvo Antalyaspor, Muşspor ile berabere kaldığı maçta penaltılarda 4-3 galip gelerek Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:09
Onvo Antalyaspor, Muşspor'u Penaltılarda Geçerek Grup Aşamasına Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Heyecan Dolu Anlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu çerçevesinde oynanan maçta Muşspor ve Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere tamamlanan bu zorlu karşılaşma, penaltı atışlarına taşındı.

Penaltılarda Onvo Antalyaspor Üstün Geldi

Penaltı atışlarında Onvo Antalyaspor, Muşspor'a 4-3 üstünlük sağlayarak Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasına adını yazdırmayı başardı. Akdeniz temsilcisi, bu başarıyla turnuvanın gidişatında önemli bir adım atmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Onvo Antalyaspor'un, kupadaki ilerleyişi için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Takım, önümüzdeki aşamalarda da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Nesine 3. Lig ekibi Muşspor ile Trendyol Süper Lig takımı...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Nesine 3. Lig ekibi Muşspor ile Trendyol Süper Lig takımı Onvo Antalyaspor, Muş Şehir Stadı'nda karşılaştı. Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza (sağda) ve Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak (solda) maç öncesi birbirlerine başarılar diledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Nesine 3. Lig ekibi Muşspor ile Trendyol Süper Lig takımı...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Nesine 3. Lig ekibi Muşspor ile Trendyol Süper Lig takımı Onvo Antalyaspor, Muş Şehir Stadı'nda karşılaştı. Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza (sağda) ve Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak (solda) maç öncesi birbirlerine başarılar diledi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Yarı Finalleri Başlıyor
2
Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u Geçti
3
Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon'u 4-0 Geçti
4
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Oldu
5
Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanmaya Başladı
6
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük Gruplara Yükseldi
7
Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı