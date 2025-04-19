Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bursa'da Bursaspor Yörsan'ı Devirdi

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bursaspor Yörsan'ı Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Bursaspor Yörsan ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede konuk takım, rakibini 89-68'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşma boyunca sergilediği etkili performansla göz dolduran Onvo Büyükçekmece, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, ligdeki hedefleri doğrultusunda Onvo Büyükçekmece Basketbol için değerli bir adım oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bursaspor Yörsan ile Onvo Büyükçekmece Basketbol TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bursaspor Yörsan takım oyuncusu Sharma, pozisyonu smaçla tamamladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bursaspor Yörsan ile Onvo Büyükçekmece Basketbol TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bursaspor Yörsan takım oyuncusu Sharma, pozisyonu smaçla tamamladı.