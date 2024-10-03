Orkun Kökçü Benfica'da Parlıyor

Orkun Kökçü, Benfica'da Yeni Bir Dönem Yaşıyor

Portekiz'in Benfica takımında ikinci sezonunu geçiren milli futbolcu Orkun Kökçü, yeni teknik direktör Bruno Lage ile birlikte performansını artırdı. Geçen sezon Roger Schmidt yönetiminde az süre bulan Orkun, bu yıl önemli bir rol oynamaya başladı.

Bruno Lage ile Yükseliş

5 Eylül günü Bruno Lage'nin takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'in değişmeyen isimlerinden biri haline gelen Orkun Kökçü, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında oynanan 4-0'lık maçta maçın en iyi oyuncusu seçildi. Takımın son golünü penaltıdan atan 23 yaşındaki milli oyuncu, karşılaşma sonrası Sport TV'ye yaptığı açıklamada, "Artık Benfica'da oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Yeni Hedefler ve Temsilci Destek

Orkun, "Geçen yıl zor anlar yaşadım, ancak şimdi harika bir takımımız ve teknik ekibimiz var. Bugünkü galibiyet bizi lig maçlarına hazırlayacak." dedi. Portekiz basını, Orkun'un eski teknik direktör Schmidt hakkında yorum yapmaktan kaçınarak geleceğe odaklandığını belirtti.

Taraftar Desteği ve Diğer Başarılar

Benficalı taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Orkun, performansında sürekli hırslı olduğunu ancak odaklanarak geleceğe baktığını dile getirdi. Portekiz basını, Benfica'nın Atletico Madrid karşısında aldığı farklı galibiyetin "bayram gibi bir gece" olduğunu belirtirken, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri bu başarının baş aktörleri arasında gösterdi.