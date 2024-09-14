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Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ünal Karaman Zafere Ulaştı

Osmancık'ta düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ünal Karaman başpehlivan oldu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 22:01
Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ünal Karaman Zafere Ulaştı

Osmancık'ta Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri büyük bir mücadeleye sahne oldu. 32 başpehlivanın yanı sıra toplamda 700 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Finalde Kazanan Ünal Karaman

Güreşlerin finalinde, Ünal Karaman ve Yalçın Öncü karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede Öncü'yü mağlup eden Karaman, başpehlivanlık unvanını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Üçüncülüğü ise Recep Kara ve Abdullah Güngör paylaştı.

Ağalık İhalesi ve Ödül Töreni

Güreşlerin ağalık ihalesini 6 milyon 19 bin lira ile iş insanı Selman Erdoğan kazandı. Dereceye giren pehlivanlara ödülleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından takdim edildi.

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