Otizmli İkiz Milli Kayakçılar Fransa'da Madalya Peşinde

Otizmli İkizler Fransa'da Madalya İçin Yarışacak

Dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otizmli ikizler olarak öne çıkan 21 yaşındaki Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, 1-4 Nisan tarihleri arasında Fransa'nın Tignes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek 2025 VIRTUS Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk Adımlar ve Hedefler

Erzurum'da yaşayan Bingül kardeşler, ailelerinin desteğiyle 3 yaşında cimnastik, 6 yaşında ise kayakla tanıştı. İkizler, Türkiye'nin tek lisanslı otizmli ikiz milli sporcuları olarak dikkat çekiyor.

Bu özel sporcular, Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezinde, antrenörleri Osman Darel ve kardeşi Elkamer Darel eşliğinde günde 4 saat kayak antrenmanı yapıyor. Ayrıca akşamları evlerinde koşu bandında çalışarak kondisyonlarını artırıyorlar.

Hedef Şampiyonluk

Antrenör Osman Darel, “Hedefimiz şampiyonluk” diyerek Zeynep ve Murat'ın dünyada ağır otizmli sporcular arasında profesyonel spor yapan tek ikizler olduğunu vurguladı. Darel, geçen yıl Polonya'da elde ettikleri başarıları hatırlatarak, “Zeynep'in dünya üçüncülüğü, Murat'ın ise dünya beşinciliği var. Bu yıl Fransa'dan madalya almayı umuyoruz” şeklinde konuştu.

Antrenör Elkamer Darel, hazırlıkların dört aydır yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Karşılaşacağımız rakipler güçlü, ama bizim çocuklarımızın inancına güveniyoruz. Fransa'dan mutlaka bir galibiyetle dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhsin Murat’tan Umut Dolu Açıklama

Muhsin Murat Bingül, “İnşallah Fransa'da şampiyon olacağız. Türkiye'ye madalyayı getireceğiz. 6 Nisan’da Erzurum'a dönüyoruz, şampiyon olup geleceğiz” diyerek ekibe duyulan inancı ifade etti.

Erzurum'da yaşayan otizmli ikiz milli kayakçılar Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, 1-4 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek 2025 VIRTUS Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Erzurum'da yaşayan otizmli ikiz milli kayakçılar Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, 1-4 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek 2025 VIRTUS Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefiyle hazırlanıyor.