Ozan Tufan: En Önemli Hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası

Ozan Tufan'dan Lig ve Kupa Değerlendirmesi

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, en önemli hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu vurguladı. Göztepe ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Taktik Anlayışına Geçiş

Ozan Tufan, teknik direktör Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle birlikte yeni bir anlayışa geçtiklerini belirtti: "Fatih hocanın gelişiyle yeni sisteme, yeni taktik anlayışına geçtik. Kısa sürede Başakşehir maçında uygulamaya çalıştık. Hocanın istediklerini tam yapamasak da zaman zaman yaptığımız bölümlerde skoru elde ettik. Bu nedenle olumlu şeylerin çıktığını görmek bizi mutlu etti. Bundan sonraki dönemde daha fazla çalışıp, taktik üzerinde yoğunlaşıp daha iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz."

Sezon Performansı ve Hedefler

Trabzonspor'un bu sezon dalgalı bir performans sergilediğini ifade eden Tufan, "Takım olarak çok iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyemem. Bu durumu değiştirmek için çabalıyoruz. Mücadele ediyoruz ve daha iyi bir performans sergilemeliyiz. En önemli şey, Trabzonspor'un galip gelmesi ve üst sıralarda yer almasıdır." şeklinde konuştu.

Milli Takım Beklentisi

Deneyimli futbolcu, tekrar milli takıma seçilme arzusu olduğunu belirtti: "Milli takım için hayallerim var. Bu mücadeleyi veriyorum ve inşallah tekrar milli formayı giyme durumum olur."

Eleştiriler ve Takım İçinde Değişiklikler

Ozan Tufan, kendisine yönelik eleştiriler hakkında ise, "Daha önce birçok eleştiri aldım. Önemli olan bunu sahada olumluya çevirmektir. Bu sene zaman zaman iyi performans gösterdim ama takım olarak genel olarak sıkıntılı bir dönem geçirdik. Daha iyi yerlere gelmek için herkesin %100 performans göstermesi gerekiyor." dedi.

Hedeflerin Yeniden Belirlenmesi

Tufan, "Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktık ancak olumsuz sonuçlar nedeniyle bu hedefe uzak kaldık. Kupada belirli bir yol almayı düşünüyoruz. Bu saatten sonra kaybetmeye tahammülümüz yok. En önemli hedefimiz kupa." dedi.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ozan Tufan (solda), hafta sonu Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ozan Tufan (solda), hafta sonu Göztepe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.