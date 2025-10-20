Özbelsan Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 11. haftasında Atakaş Hatayspor maçına hazırlanıyor; antrenman çift kale maçla tamamlandı. Karşılaşma 24 Ekim Cuma 20.00'de.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 16:48
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor tesislerinde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı. Daha sonra takım top koruma egzersizleri yaptı ve antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Maç Detayları

Özbelsan Sivasspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması, 24 Ekim Cuma saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

