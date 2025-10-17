Özbelsan Sivasspor, Keçiörengücü Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig 10. hafta öncesi son idmanlar

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve top koruma egzersizleri yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunuyla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar daha sonra Ankara'ya giderek kampa girecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Özbelsan Sivasspor 19 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

