Özbelsan Sivasspor, Sarıyer Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde SMS Grup Sarıyer'i ağırlayacak Özbelsan Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde tesislerdeki antrenmanlarla maça hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:35
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre kulüp tesislerinde, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ekip, koordinasyon ve top koruma çalışmaları yaptı ve idmanı çift kale maçla tamamladı.

Antrenman Detayları

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncuların dayanıklılık ve top hakimiyeti üzerinde duruldu. Koordinasyon çalışmaları ile top koruma uygulamalarının ardından takım, çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarına devam edecek.

Maç Bilgileri

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer karşılaşması 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, Trendyol 1. Lig'in 5. haftası kapsamında gerçekleşecek.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında kendi sahasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda) ve Özkan Yiğiter (solda) de katıldı.

