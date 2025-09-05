Özbelsan Sivasspor, Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenman detayları

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapıldı.

İdman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve çalışmayı topla yapılan uygulamalarla tamamladı.

Maç bilgileri

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyer, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sakatlık ve sağlık durumu

Geçen hafta deplasmanda oynanan Atko Grup Pendikspor maçının 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Luan Campos'un yapılan MR görüntülemesinde, sol kasık bölgesinde yırtık ve kanama tespit edildi. Ayrıca MR'da kasık tendonlarında tendinit bulguları görüldü ve oyuncunun tedavisine sağlık ekiplerince başlandı.

