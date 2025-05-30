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Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Şampiyonası İzmir'de Başarıyla Gerçekleşti

Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Şampiyonası, İzmir'de 9 ilden 160 sporcu ile tezat ederek dostluk ve dayanışma ruhunu yaşattı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 10:50
Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Şampiyonası İzmir'de Başarıyla Gerçekleşti

Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Şampiyonası İzmir'de Yapıldı

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Şampiyonası, İzmir'in Bayındır ilçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlik, Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Protokol üyeleri ve sporcuların katıldığı yürüyüş, coşku dolu anlara sahne oldu.

Açılış seremonisi Bozdağ Spor Kulübü Tesisleri'nde yapıldı. Bayındır Kaymakamı Murat Mete, burada yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, şampiyonanın başlama vuruşunu Bayındır Kaymakamı Mete ile Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca yaptı.

Heyecan Dolu Müsabakalar

İki gün süren etkinlikte, 9 ilden gelen 160 özel sporcu, karma futbol müsabakalarında yeteneklerini sergiledi. Kadın ve erkek özel sporculardan oluşan takımlar, gönüllü sporcularla birlikte sahada dostluk, mücadele ve dayanışmanın örneğini gösterdi.

Erkekler kategorisinde A Grubu'nu Yalova, B Grubu'nu ise İzmir'in Bayındır takımı ilk sırada tamamlarken; kadınlarda A Grubu'nu İstanbul'un Tuzla, B Grubu'nu da Yalova takımları lider tamamladı.

Dereceye giren sporcuların madalyaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından gerçekleştirilen...

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından gerçekleştirilen Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Şampiyonası, İzmir'in Bayındır ilçesinde yapıldı. Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan organizasyona, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından gerçekleştirilen...

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından gerçekleştirilen Özel Olimpiyatlar Türkiye Futbol Şampiyonası, İzmir'in Bayındır ilçesinde yapıldı. Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan organizasyona, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

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