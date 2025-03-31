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Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Finlandiya'da düzenlenen şampiyonada 29 madalya kazanan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, İstanbul'da coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 21:55
Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı Yurda Döndü

Finlandiya'nın Espoo şehrinde gerçekleştirilen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, başarılarının ardından yurda döndü.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya alarak Avrupa şampiyonu unvanını elde etti. Takım, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreni ile coşkuyla karşılandı.

Karşılama törenine sporcuların aileleri de katıldı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, törende yaptığı konuşmada, "Sizlerle gurur duyuyoruz! Bugün burada, sporcularımızın gözlerindeki ışık, bizlere şunu söylüyor, Türk özel sporcuları durdurulamaz. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Bundan sonra her yarışta, her şampiyonada Türkiye’nin sesi daha gür çıkacak." ifadelerini kullandı.

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