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Özkan Sümer, Mezarı Başında Anılacak

Özkan Sümer, vefatının 4. yıl dönümünde Trabzon'da düzenlenecek anma programıyla anılacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:45
Özkan Sümer, Mezarı Başında Anılacak

Trabzonspor ve Türk futboluna büyük katkılarda bulunan Özkan Sümer, vefatının dördüncü yıl dönümünde anma programı ile anılacak. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı açıklamada, Sümer'in hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kulübe kazandırdıklarıyla tanındığını belirtti.

Ören, Sümer’in bilgi ve birikimi ile futbol felsefesinin, onu Türk futbolunun önemli simgelerinden biri haline getirdiğini dile getirdi. Anma programı, Trabzon'un Maçka ilçesindeki kabri başında, yarın saat 13.30'da ailesiyle birlikte gerçekleştirilecek.

Programa katılmak isteyenler için, yarın saat 12.30'da Trabzon Barosu karşısındaki otobüs durağından Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs kaldırılacağı da duyuruldu.

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