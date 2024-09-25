PAOK Taraftarları Türkiye'ye Giriş Yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında, bu akşam Galatasaray ile karşılaşacak olan Yunan temsilcisi PAOK'un tutkuyla dolu taraftarları, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Sınır Kapısında Güvenlik Önlemleri

Yunanistan'dan 40 otobüsle gelen PAOK taraftarları, gümrük ve polis ekipleri tarafından titiz bir şekilde kontrol edildi. Sınır kapısı önünde jandarma ve polis ekipleri de güvenlik tedbirlerini artırarak taraftarların güvenliğini sağladı. İstanbul'a Yolculuk Başladı

Kontrollerinin ardından, taraftarlar otobüsleriyle İpsala'dan geçiş yaptı. Bir süre burada mola veren PAOK'lu seyirciler, polis eşliğinde sorunsuz bir şekilde İstanbul'a doğru yola çıktı.

Gözler RAMS Park'ta

Edirne Vali Yardımcısı Ömer Sevgili, taraftarları taşıyan otobüslerin geçişi sırasında alınan güvenlik önlemlerini yakından takip etti. Galatasaray ile PAOK arasındaki karşılaşma, RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.