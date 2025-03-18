Papara Göztepe'nin Vodafone Sultanlar Ligi Kupası Müze'de Sergilenecek

Papara Göztepe Kupası Müzede Sergilenecek

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Papara Göztepe'nin kupası, düzenlenen bir törenin ardından sergilenmek üzere müzeye yerleştirildi.

Tören Detayları

Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, kulübün 100. kuruluş yıldönümünde bu hayalin gerçekleşmesinin büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Sepil, kadın voleybolunun, futboldan sonra ülkede en çok takip edilen spor dalı olduğunu belirterek, Sultanlar Ligi'nde mücadele etmenin tarihi bir başarı olduğunu ifade etti.

Başantrenör ve Kaptandan Önemli Açıklamalar

Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, takımının sezon boyunca çok iyi performans gösterdiğini ve zaman zaman zorlu anlar yaşadıklarını belirtti. Güneyligil, hak ettikleri yeni bir ligde mücadele edeceklerini kaydetti.

Takım kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu ise, Göztepe'nin rakipleri için zor bir deplasman olacağını vurgulayarak, başarı için adım adım çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Törene Katılanlar

Törende, Papara Göztepe'nin Asbaşkanı Sinem Güntekin ve Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir de yer aldı.

Etkinlik sonunda kupanın, müzeye konulması, Papara Göztepe'nin tarihi başarısını simgelerken, takımın gelecekteki hedeflerine de ışık tutuyor.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Papara Göztepe'nin kupası, düzenlenen törenin ardından sergilenmek üzere müzeye konuldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen programda Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil konuşma yaptı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Papara Göztepe'nin kupası, düzenlenen törenin ardından sergilenmek üzere müzeye konuldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen programda Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil konuşma yaptı.