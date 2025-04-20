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Para Dans Milli Takımı Hollanda'dan 11 Madalya ile Döndü

Para Dans Milli Takımı, Hollanda'daki uluslararası yarışmada 11 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 23:13
Para Dans Milli Takımı Hollanda'dan 11 Madalya ile Döndü

Hollanda'nın Amstelveen kentinde 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen 2025 Para Dans Sporları Uluslararası Yarışması'nda Türkiye, büyük bir başarıya imza attı. Para Dans Milli Takımı, mücadele ettiği 13 farklı kategoride toplamda 11 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Milli sporcular, yarışmada 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndü. Bu üstün performans, Türkiye'yi 19 ülkenin katıldığı organizasyonda en başarılı ülke konumuna getirdi.

Bu başarı sayesinde, Para Dans Milli Takımı, kasım ayında Slovakya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. Ayrıca, organizasyonda 1 Türk hakem de görev alarak Türk sporunun uluslararası platformda temsil edilmesine katkıda bulundu.

Hollanda'nın Amstelveen kentinde düzenlenen 2025 Para Dans Sporları Uluslararası Yarışması'nda...

Hollanda'nın Amstelveen kentinde düzenlenen 2025 Para Dans Sporları Uluslararası Yarışması'nda Para Dans Milli Takımı, 11 madalya kazandı. Amstelveen'de, 18-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmada milli sporcular, 13 farklı kategoride mücadele etti. Milliler, toplamda 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

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