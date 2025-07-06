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Paralimpik Okçu Handan Biroğlu, 6 Yılın Ardından Tempoya Dönüyor

Paralimpik okçu Handan Biroğlu, 6 yıl aradan sonra uluslararası müsabakalara geri dönerek Türk bayrağını göndere çekmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 11:31
Paralimpik Okçu Handan Biroğlu, 6 Yılın Ardından Tempoya Dönüyor

Yeniden Müsabakalara Dönüş

Sağlık sorunları ve antrenörlük yoğunluğu nedeniyle 6 yıl ara veren paralimpik okçu Handan Biroğlu, uluslararası organizasyonlarda milli formayı giymeyi ve kürsüde yer almayı hedefliyor.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci yaşayan 44 yaşındaki Biroğlu, 2001 yılında tanıştığı okçuluk sporu ile hayatında yeni bir sayfa açtı. Milli takımla katıldığı pek çok Avrupa ve dünya şampiyonasında önemli dereceler elde eden Biroğlu, 2015'te yılın engelli sporcusu seçilmiştir.

Yeni Hedefler ve Gelecek Planları

Milli sporcu, kulübünde genç sporcular yetiştirirken, onlara “Bir Hedefin Olmalı” sloganını aşılayarak, motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. 6 yıllık bir aranın ardından yeniden uluslararası yarışmalara katılma kararı aldığını ifade eden Biroğlu, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefinin Türk bayrağını göndere çekmek olduğunu belirtti.

İlk Günlerden İtibaren Hüzün ve Heyecan

Biroğlu, hastanede geçirdiği dönemde sahaları ne kadar özlediğini fark ettiğini vurgulayarak, “O heyecanı tekrar yaşamak istiyorum. Sporcularımla birlikte hem acıları hem de sevinçleri paylaşıyoruz” dedi.

Aldığı Dereceler

“Avrupa’da takım halinde 3. olduk, bireyselde Avrupa ikinciliği elde ettim. 2016 Paralimpik Rio Olimpiyatları’nda bireyselde 8, takımda ise 4’üncülük derecesi aldım.” diyen Biroğlu, önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını hızlandırmayı planlıyor.

Destekler ve İyileşme Süreci

Türkiye Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Metin Gazoz, Handan Biroğlu'nu önemli bir spor insanı olarak değerlendirerek, onun okçuluğa olan katkıları ve başarılı örnek teşkil ettiğini belirtti.

Gazoz, “Handan, Türk bayrağını göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı okutmuş başarılı bir sporcudur. Sporla hayata bağlanmış birçok örnek var, fakat Handan bu bayrağı taşıyan önemli bir isim.” şeklinde konuştu.

Sağlık sorunları ve yeni sporcular yetiştirdiği kulübündeki yoğunluk nedeniyle 6 yıldır yer...

Sağlık sorunları ve yeni sporcular yetiştirdiği kulübündeki yoğunluk nedeniyle 6 yıldır yer almadığı müsabakalara dönme kararı alan paralimpik okçu Handan Biroğlu, uluslararası organizasyonlarda milli formayı giyip kürsüye çıkmayı hedefliyor. Yeniden milli takımaa katılarak uluslararası müsabakalarda hedefi tutturma kararı alan Biroğlu, ilk düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Sağlık sorunları ve yeni sporcular yetiştirdiği kulübündeki yoğunluk nedeniyle 6 yıldır yer...

Sağlık sorunları ve yeni sporcular yetiştirdiği kulübündeki yoğunluk nedeniyle 6 yıldır yer almadığı müsabakalara dönme kararı alan paralimpik okçu Handan Biroğlu, uluslararası organizasyonlarda milli formayı giyip kürsüye çıkmayı hedefliyor. Yeniden milli takımaa katılarak uluslararası müsabakalarda hedefi tutturma kararı alan Biroğlu, ilk düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

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