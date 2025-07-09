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Paralimpik Şampiyon İbrahim Bölükbaşı'dan Cağ Kebabı Restoranı Açılışı

Altın madalya sahibi milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Ankara'da cağ kebabı restoranı açtı. Açılışta spor camiasından birçok ünlü isim yer aldı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 17:21
Paralimpik Şampiyon İbrahim Bölükbaşı'dan Cağ Kebabı Restoranı Açılışı

İbrahim Bölükbaşı'nın Yeni Ticari Atılımı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Ankara'da yeni bir cağ kebabı restoranı açtı. Restoranın açılışına, spor camiasından önemli isimler katılım gösterdi.

Açılışta Spor Dünyası Bir Araya Geldi

Açılış töreninde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ve ünlü milli güreşçi Rıza Kayaalp gibi tanınmış isimler yer aldı. Bu etkinlik, sporun yanı sıra gastronomi dünyasına da yeni bir soluk getirdi.

Aktif Spor Hayatından Ticari Hayata Geçiş

Açılışta kurdeleyi Taha Akgül ile birlikte kesen İbrahim Bölükbaşı, aktif spor hayatının yanı sıra ticari hayata da atılmak istediğini ifade etti. Açılışın ardından ikili, misafirlere kestikleri cağ kebabını ikram ederek etkinliği taçlandırdı.

Bölükbaşı'nın bu yeni girişimi, hem spor dünyasında hem de gastronomi alanında büyük ilgi uyandırdı. Gelecekteki çalışmalarının merakla beklenmesi ise ayrı bir heyecan konusu oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'nın...

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli judocu İbrahim Bölükbaşı'nın (sağda) yeni açtığı cağ kebabı restoranının açılışına spor camiasından önemli isimler katıldı. Açılışta Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (solda) de yer aldı.

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