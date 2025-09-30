Paralimpik Sporlarla Çevresel Sürdürülebilirlik ve Afet Dayanıklılığı Projesi Marmara'da Tanıtıldı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi koordinasyonundaki proje Marmara Üniversitesi'nde yaygınlaştırıldı; hedef engelli gençlerin çevresel sürdürülebilirlik ve afet dayanıklılığını güçlendirmek.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:24
Paralimpik Sporlarla Çevresel Sürdürülebilirlik ve Afet Dayanıklılığı Projesi Marmara'da Tanıtıldı

Paralimpik Sporlarla Çevresel Sürdürülebilirlik ve Afet Dayanıklılığı Projesi Marmara'da

Yaygınlaştırma etkinliği Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi'nde düzenlendi

"Kapsayıcı Dayanıklılık: Paralimpik Sporlar Yoluyla Çevresel Sürdürülebilirlik ve Afet Dayanıklılığı Oluşturma Projesi", Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi koordinasyonunda yürütülüyor. Projenin yaygınlaştırma etkinliği, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı ve Proje Koordinatörü Ümran Başar ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Projenin hedefleri ve açılış konuşması

Programın açılış konuşmasını yapan Ümran Başar, projenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Afetlere karşı dayanıklılık alanında çalışan ulusal ve uluslararası ortaklarla birlikte yürütülen bu projenin temel hedefi 2023 Şubat ayındaki büyük deprem sonrası sporcuların ve engelli gençlerin çevresel sürdürülebilirlik ve afetlere karşı dayanıklılık kapasitelerini geliştirmek oldu. Hem sporcu hem de toplum genelinde bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Elde ettiğimiz sonuçlar gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma yolunda bizlere ışık tuttu.”

Murat Aksu'nun vurguları: Kapsayıcılık, eşitlik ve rol modeller

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımının sadece bir kavram olmadığını, bunun toplumsal adaletin, eşitliğin ve insan haklarının temel taşı olduğunu belirtti. Aksu sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini, ülkemizin ise yüzde 10'unu engelli bireyler oluşturuyor. Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan kimseyi geride bırakmama ilkesi hepimize bir sorumluluk yüklüyor. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak, ön yargılarını yıkmak ve fırsat eşitliğini sağlamak için bir aradayız. Kapsayıcı etkinlikler, engelli bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığını güçlendiriyor. Farkındalığın ne kadar önemli olduğunu 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'ndan sonra somut bir şekilde gördük. Engellilerin spora başlamasında toplumsal farkındalık ve rol modeller güçlü bir etki bırakıyor. Kapsayıcılık çalışmalarının engelli bireyler ve tüm toplum için pozitif bir etki yarattığı ortadadır. Son engelli bireyi evden çıkarana kadar çalışmak en büyük hedefimizdir.”

Etkinlik, yapılan sunumların ardından sona erdi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi...

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi koordinasyonluğunda yürütülen "Kapsayıcı Dayanıklılık: Paralimpik Sporlar Yoluyla Çevresel Sürdürülebilirlik ve Afet Dayanıklılığı Oluşturma Projesi"nin yaygınlaştırma etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi...

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı: RAMS Park'ta 22.00 Randevusu
2
A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile İstanbul'da İki Hazırlık Maçı Yapacak
3
Paralimpik Sporlarla Çevresel Sürdürülebilirlik ve Afet Dayanıklılığı Projesi Marmara'da Tanıtıldı
4
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Takımdan Memnun
5
Türk Telekom’da Yavuz Gültekin ve Kris Bankston: 'Bu Sezon Şampiyonluğa Talibiz'
6
Galatasaray, 30 Eylül'deki Liverpool Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
7
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de Kariyerinin En İyi Puan Ortalamasına Ulaştı

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar