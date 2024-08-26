Paralimpik Tekvandocular Altın Madalya İçin Mücadele Edecek

Türkiye Paralimpik Tekvando Takımı Hedef Büyüttü

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan milli tekvandocular, Türkiye'nin tekvando branşındaki ilk altın madalyasını kazanmak için ter dökecek.

Tarihi Oyunlar Paris'te Başlayacak

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak organizasyonda, Türkiye'yi tekvando branşında 8 sporcu temsil edecek.

Tokyo 2020'daki Başarılar Geleceği Umutlandırıyor

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda gümüş ve bronz madalya kazanan milli sporcular, Paris'teki oyunlarda da başarılı olmayı hedefliyor.

Başkan Metin Şahin'den Önemli Açıklamalar

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası sonrası yaptığı açıklamada, 2000 yılından itibaren bütün olimpiyatlara katıldıklarını belirtti.

Şahin, "Tokyo'da bir sporcu bronz madalya aldı, gururluyuz. Altın, gümüş veya bronz alabilecek potansiyeli olan sporcularımız mevcut. Avrupa'da birçok ülke madalyasız kaldı. Bizim madalya geleneğimiz bozulmadı," dedi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Aldıkları Başarılar

Tekvando Milli Takımı, 2022 yılında Bakü'deki Dünya Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde dünya şampiyonu olurken, Belgrad'daki Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda paratekvando ve tekvando kategorilerinde Avrupa şampiyonluğu kazandı.

Kota Başarısı ile Gözler Madalyada

Şahin, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Meryem Betül Çavdar ve Mahmut Bozteke’nin madalya kazanmalarının ardından, Paris 2024'te de aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini vurguladı.

"Paralimpik'te 10 kota var. Biz 10 kotanın 8'ini alarak büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıyı madalyaya çevirmeyi hedefliyoruz. Sporcularımızın üst düzey bir performans sergilemesi halinde, altın madalyanın bizimle buluşabileceğine inanıyorum," diye konuştu.