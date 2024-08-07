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Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı Paris 2024 İçin Hazırlanıyor

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na Eskişehir'de yoğun antrenmanlarla hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:37
Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı Paris 2024 İçin Hazırlanıyor

Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı Paris 2024 İçin Hazırlanıyor

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için memleketi Eskişehir'de antrenmanlarına devam ediyor. 28 Ağustos'ta başlayacak oyunlar öncesinde kariyerinin en iyi derecesini hedeflediğini belirten Boyacı, "Ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.

Eskişehir Valisi'nden Destek Ziyareti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki antrenmanı ziyaret ederek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'dan bilgi aldı. Vali Aksoy, başarılı sporcunun büyük bir kararlılıkla çalıştığını ifade ederek, "Sümeyye, Eskişehir'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalyayla dönmeyi umuyoruz" şeklinde konuştu.

Tokyo'daki Hüsranı Öğrenme Arzusuyla Çalışıyor

Sümeyye Boyacı, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kaçırdığı madalyayı Paris'te kazanmak için günde 6 saat antrenman yaptıklarını belirtti. 24 Ağustos'ta Paris'e gideceklerini belirtirken, Vali Aksoy'un ziyaretinin kendisine motivasyon sağladığını dile getirdi.

Destek ve Morale Önemli Vurgu

Sümeyye, "Eskişehirli olmaktan gurur duyuyorum. Tüm Eskişehir halkının desteklerini her zaman hissediyorum. Paris'te ülkem için en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadesinde bulundu.

Türk Milli Takım Başantrenörü'nden Açıklama

Paralimpik Oyunlardan sorumlu milli takım başantrenörü Mehmet Bayrak, Sümeyye'nin form kapasitesinin yükseldiğine vurgu yaptı. "Paris Paralimpik Oyunları'na hazırız ve Sümeyye'den en iyi derecesini yapmasını bekliyoruz" dedi. Tokyo'daki eleme derecesini tekrarlamasının gümüş madalya getirebileceğine dikkat çekti.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024...

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na memleketi Eskişehir'de yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol 2), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Boyacı'nın antrenmanını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024...

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na memleketi Eskişehir'de yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol 2), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Boyacı'nın antrenmanını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024...

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na memleketi Eskişehir'de yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol 2), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Boyacı'nın antrenmanını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024...

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na memleketi Eskişehir'de yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol 2), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Boyacı'nın antrenmanını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024...

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na memleketi Eskişehir'de yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol 2), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Boyacı'nın antrenmanını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024...

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na memleketi Eskişehir'de yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol 2), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Boyacı'nın antrenmanını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024...

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na memleketi Eskişehir'de yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol 2), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Boyacı'nın antrenmanını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024...

Avrupa ve dünya şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na memleketi Eskişehir'de yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sol 2), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdüren Boyacı'nın antrenmanını izleyerek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

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