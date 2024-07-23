Paris 2024'e Hazırlanan Türk Sporcular - 30 Kulüpten Olimpiyat Sevinci

Türkiye Olimpiyat Oyunları'na Hazır

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak 102 milli sporcu ile heyecanla gün sayıyor. Bu sporcular, tam 30 farklı kulüpten gelen yetenekler olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Zirvede

Sarı-lacivertli Fenerbahçe, oldukça etkileyici bir performans sergileyerek 27 sporcuyla bu büyük organizasyona katılacak. Fenerbahçe'nin ardından 11 sporcu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 10 sporcuyla ENKA geliyor.

Olimpiyatlarda Temsil Edilecek Sporcular

Türkiye'yi temsil edecek 102 sporcu, şu şekilde kulüplere göre dağılım gösteriyor:

Fenerbahçe (27): Ersus Şaşma, Alperen Acet, Kayhan Özer, Özkan Baltacı, Eda Tuğsuz (Atletizm), Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli (Boks), Elis Özbay (Kürek), Sibel Altınkaya (Masa Tenisi), Eda Erdem Dündar (Voleybol), Zehra Duru Bilgin (Yüzme), ve daha fazlası.

Ersus Şaşma, Alperen Acet, Kayhan Özer, Özkan Baltacı, Eda Tuğsuz (Atletizm), Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli (Boks), Elis Özbay (Kürek), Sibel Altınkaya (Masa Tenisi), Eda Erdem Dündar (Voleybol), Zehra Duru Bilgin (Yüzme), ve daha fazlası. İstanbul Büyükşehir Belediyespor (11): Neslihan Yiğit Arın (Badminton), Zeynep Yetgil (Güreş), ve diğer branşlardan sporcular.

Neslihan Yiğit Arın (Badminton), Zeynep Yetgil (Güreş), ve diğer branşlardan sporcular. ENKA (10): Kaan Kigen Özbilen, Tuğba Danışmaz (Atletizm) gibi başarılı atletler.

Kaan Kigen Özbilen, Tuğba Danışmaz (Atletizm) gibi başarılı atletler. ASKİ (9): Güreşçileri ve boksörleriyle dikkat çekiyor.

Güreşçileri ve boksörleriyle dikkat çekiyor. Galatasaray (6), Eczacıbaşı (3), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (3): Tüm bu kulüpler de başarılı sporcularıyla katılım gösterecek.

Yurtdışında Temsil Edilen Tek Sporcu

Türkiye dışındaki tek temsilci, Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad kulübünde mücadele eden voleybolcu Ebrar Karakurt.

Olimpiyatlarda yer alacak sporcuların başarısı, Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı ivmeyi de gözler önüne seriyor.