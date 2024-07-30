Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Judoda Altın Madalya Andreja Leski'nin

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judo Mücadeleleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde, judo branşı heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

Altın Madalya Sloven Sporcuya Gitti

Kadınlar 63 kilo kategorisinde altın madalyanın sahibi, Sloven sporcu Andreja Leski oldu. Leski, finalde karşılaştığı Meksikalı rakibi Prisca Awiti Alcaraz'ı 10-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek en yüksek başarıya ulaştı.

Bronz Madalya Sahipleri

Bu kategoride bronz madalyayı ise Kosovalı Laura Fazliu ve Fransız Clarisse Agbegnenou paylaştı. Müsabakalar, Champ de Mars Arena'da gerçekleşti.