Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Klasik Yay Erkek Milli Takımı Yarı Finalde Fransa'ya Kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

Okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde gerçekleştirdiği yarı finalde Fransa ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın Detayları

Les Invalides'te düzenlenen bu önemli karşılaşmada Türk milli takımında yer alan Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, Fransa'yı temsil eden Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault ve Baptiste Addis ile mücadele etti.

İlk seti Türk ekibi kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Ancak, ikinci sette Fransa oyuna dahil olarak durumu 2-2'ye getirdi. Üçüncü sette ise milli takım, toplamda 6 okta 58 puan alarak skoru 4-2'ye yükseltti.

Dördüncü set ise Fransa tarafından kazanılınca maça denge geldi ve durum 4-4 oldu. Beşinci setin sonuçsuz bitmesine rağmen, Türk takımı merkeze yakın bir ok farkıyla 5-4 mağlup oldu.

Bronz Madalya Mücadelesi

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bugün Çin ile bronz madalya mücadelesine çıkacak. Sporseverler, bu önemli karşılaşmada milli takıma destek vermek için sabırsızlanıyor.