Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. Gün: ABD Yeniden Zirveye Çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. gün itibarıyla ABD madalya sıralamasında birinci sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 01:08
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. Gün: ABD Yeniden Zirveye Çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. Gün

Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. gün tamamlandı. Günün sonunda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalyayla madalya tablosunda birinci sıraya yerleşti.

Çin ve Diğer Ülkelerin Performansı

ABD, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, Çin'i geride bıraktı. Çin, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 59 madalyaya ulaştı ve ikinci sırada yer aldı. Avustralya ise üçüncülüğünü koruyarak madalya tablosunda yer almaya devam etti.

Türkiye'nin Durumu

Oyunların 11. gününde 76 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 3 madalya toplayarak 54. sırada bulunuyor.

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
ABD 24 31 31 86
Çin 22 21 16 59
Avustralya 14 12 9 35
Fransa 13 16 19 48
Türkiye 0 1 2 3

Olimpiyatlarda mücadele eden tüm sporculara başarılar diliyoruz!

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi

ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Ziraat Bankası'ndan promosyon güncellemesi Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek