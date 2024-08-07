Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. Gün: ABD Yeniden Zirveye Çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. Gün
Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. gün tamamlandı. Günün sonunda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalyayla madalya tablosunda birinci sıraya yerleşti.
Çin ve Diğer Ülkelerin Performansı
ABD, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, Çin'i geride bıraktı. Çin, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 59 madalyaya ulaştı ve ikinci sırada yer aldı. Avustralya ise üçüncülüğünü koruyarak madalya tablosunda yer almaya devam etti.
Türkiye'nin Durumu
Oyunların 11. gününde 76 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 3 madalya toplayarak 54. sırada bulunuyor.
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|ABD
|24
|31
|31
|86
|Çin
|22
|21
|16
|59
|Avustralya
|14
|12
|9
|35
|Fransa
|13
|16
|19
|48
|Türkiye
|0
|1
|2
|3
Olimpiyatlarda mücadele eden tüm sporculara başarılar diliyoruz!