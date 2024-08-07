Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. Gün: ABD Yeniden Zirveye Çıktı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. Gün

Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. gün tamamlandı. Günün sonunda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalyayla madalya tablosunda birinci sıraya yerleşti.

Çin ve Diğer Ülkelerin Performansı

ABD, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, Çin'i geride bıraktı. Çin, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 59 madalyaya ulaştı ve ikinci sırada yer aldı. Avustralya ise üçüncülüğünü koruyarak madalya tablosunda yer almaya devam etti.

Türkiye'nin Durumu

Oyunların 11. gününde 76 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 3 madalya toplayarak 54. sırada bulunuyor.

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam ABD 24 31 31 86 Çin 22 21 16 59 Avustralya 14 12 9 35 Fransa 13 16 19 48 Türkiye 0 1 2 3

Olimpiyatlarda mücadele eden tüm sporculara başarılar diliyoruz!