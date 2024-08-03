Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD'li Atıcılar Zirvede

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında erkekler skeet kategorisinde nefes kesen finaller gerçekleşti.

ABD'li Sporcuların Başarısı

Châteauroux Atıcılık Merkezi'ndeki zorlu mücadelelerde, Amerikalı atlet Vincent Hancock, 58 puan alarak altın madalya kazandı.

Hancock'un ardından, başka bir Amerikalı sporcu Lynn Conner 57 puanla gümüş madalyayı elde etti. Tayvanlı atıcı Yuan Meng Teng ise 45 puanla bronz madalya ile yarışmayı tamamladı.