Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılıkta Rekor Kırıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Başarısı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atıcılık branşında, kadınlar 50 metre havalı tüfek 3 pozisyon kategorisinde yapılan finallerde Büyük bir heyecan yaşandı.

İsviçreli Chiara Leone Altın Madalya Kazandı

Châteauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Chiara Leone 464.4 puan alarak yeni bir olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyayı kazandı. Bu başarı, dünya genelinde büyük bir övgü aldı.

Diğer Madalya Sahipleri

Gümüş madalya ise 463 puanla ABD'li Sagen Maddalena tarafından elde edilirken, bronz madalya 452.9 puanla Çinli Qiongyue Zhang'a gitti.

Önceki Rekor Kırıldı

Chiara Leone'nin kırdığı rekor, önceki olimpiyat şampiyonu olan başka bir İsviçreli sporcu Nina Christen tarafından belirlenmişti. Christen, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 463.9 puanla altın madalya kazanmıştı.