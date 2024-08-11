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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boksun Şampiyonu Yu Ting Lin

Tayvanlı boksör Yu Ting Lin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 01:23
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boksun Şampiyonu Yu Ting Lin

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Müsabakaları

Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında kadınlar 57 kilo boks finali çekişmeli anlara sahne oldu.

Tayvan'dan Altın Madalya

Tayvanlı sporcu Yu Ting Lin, Roland-Garros stadyumunda gerçekleştirilen finalde, Polonyalı Julia Szeremeta'yı 5-0'lık net bir skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalyalar

Finalde ikincilik elde eden Julia Szeremeta, gümüş madalyayı kazanırken, Türkiye’den Esra Yıldız Kahraman ve Filipinler’den Nesthy Petecio bronz madalyanın sahibi oldular.

2024 Olimpiyat Oyunları, birçok sporcu için büyük bir başarıyı temsil ediyor ve boks branşında bu yıl da heyecan verici mücadelelere tanıklık ediyor.

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