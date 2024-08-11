Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Halter Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Halter Sonuçları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar +81 kiloda halter mücadeleleri sona erdi.

Altın Madalya Kazananı

South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen karşılaşmada, Çinli sporcu Wenwen Li altın madalyanın sahibi oldu. Bu zafer, Li'nin mükemmel performansını taçlandırdı.

Diğer Madalya Sahipleri

Güney Koreli Hyejeong Park, gümüş madalyanın sahibi olurken, Büyük Britanya'dan Emily Campbell bronz madalyayı kazandı. Bu sonuçlar, halterdeki rekabetin ne kadar üst düzey olduğunu bir kez daha gösterdi.