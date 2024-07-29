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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Slalomda Altın Madalya Fransız Sporcuya

Nicolas Gestin, Paris 2024'te kano slalom tek erkeklerde altın madalya kazandı. Müsabakalar Vaires-sur-Marne'de gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 20:09
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Slalomda Altın Madalya Fransız Sporcuya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Kano Slalom Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları'nda kano slalom branşında mücadele eden sporcular, Vaires-sur-Marne Nautical alanında bir araya geldi. Bu zorlu mücadelede madalyalar sahiplerini buldu.

Nicolas Gestin Altın Madalyayı Kazandı

Fransa’ya ev sahipliği yapan bu uluslararası etkinlikte, Fransız sporcu Nicolas Gestin, 91 saniye 36 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalya Kazananları

Büyük Britanya'dan Adan Burgess, 96 saniye 84 saliselik süresiyle gümüş madalya kazanırken, Slovak Matej Benus, 97 saniye 3 saliselik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano slalom branşında keyifli bir rekabet yaşandığını bir kez daha gösterdi.

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