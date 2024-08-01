Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Sıralaması: Çin Lider

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda beşinci günün sonunda Çin liderliğe yükseldi, Türkiye 32. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:47
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Sıralaması: Çin Lider

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Beşinci Gün

2024 Paralel Oyunları'nın beşinci gününde Çin, toplamda 9 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak madalya sıralamasında zirveye yükseldi.

Ev Sahibi Fransa İkinci Sırada

Ev sahibi Fransa, 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile ikinci sıraya yerleşti. Dünü lider tamamlayan Japonya, 8 altın, 3 gümüş ve 4 bronz ile üçüncü sıraya düştü.

Diğer Ülkelerin Durumu

Listeye göre Avustralya 7 altın, 6 gümüş, 3 bronz medali ile 4. sıradadır. Büyük Britanya ise 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz ile 5. sıraya yükselmiş durumda.

Türkiye'nin Konumu

Oyunlarda 5 gün sonunda 47 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta ise gümüş madalyayla birlikte 32. sırada yer aldı. Türkiye, Kosova, Meksika ve İsviçre ile aynı sıralamayı paylaşıyor.

Madalya Tablosu

Dördüncü gün itibarıyla madalya tablosu şu şekilde oluştu:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
Çin 9 7 3 19
Fransa 8 10 8 26
Japonya 8 3 4 15
Avustralya 7 6 3 16
Büyük Britanya 6 6 5 17
Güney Kore 6 3 3 12
ABD 5 13 12 30
Türkiye 0 1 1 2

İLGİLİ HABERLER

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor