Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Sıralaması: Çin Lider

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Beşinci Gün

2024 Paralel Oyunları'nın beşinci gününde Çin, toplamda 9 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak madalya sıralamasında zirveye yükseldi.

Ev Sahibi Fransa İkinci Sırada

Ev sahibi Fransa, 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile ikinci sıraya yerleşti. Dünü lider tamamlayan Japonya, 8 altın, 3 gümüş ve 4 bronz ile üçüncü sıraya düştü.

Diğer Ülkelerin Durumu

Listeye göre Avustralya 7 altın, 6 gümüş, 3 bronz medali ile 4. sıradadır. Büyük Britanya ise 6 altın, 6 gümüş ve 5 bronz ile 5. sıraya yükselmiş durumda.

Türkiye'nin Konumu

Oyunlarda 5 gün sonunda 47 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta ise gümüş madalyayla birlikte 32. sırada yer aldı. Türkiye, Kosova, Meksika ve İsviçre ile aynı sıralamayı paylaşıyor.

Madalya Tablosu

Dördüncü gün itibarıyla madalya tablosu şu şekilde oluştu: