Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Shinnosuke Oka Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen artistik cimnastik erkekler barfiks aletinin finalleri büyük bir heyecana sahne oldu.

Altın Madalya Shinnosuke Oka'nın

Japon sporcu Shinnosuke Oka, gösterdiği etkileyici performansla 14.533 puan alarak altın madalyayı kazandı.

Gümüş ve Bronz Madalya Sahipleri

Kolombiyalı Angel Barajas da 14.533 puan almasına rağmen, uygulama puanının düşük olmasından dolayı gümüş madalyaya uzandı. Çinli Boheng Zhang ise 13.966 puanla bronz madalya elde etti.

Bercy Arena’daki bu etkileyici finale tanıklık eden izleyiciler, cimnastikçilerin yeteneklerini ve mücadelelerini büyük bir coşkuyla karşıladı.