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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Başarı: Kübalı Güreşçi Altın Madalya Kazandı

Küba'nın güreşçisi Mijain Lopez Nunez, Paris 2024'te 130 kiloda altın madalya kazandı, tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:42
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Başarı: Kübalı Güreşçi Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı Kübalı sporcu Mijain Lopez Nunez kazandı. Bu başarı, onu tarihin en çok madalya kazanan güreşçisi yaptı.

Müsabaka Detayları

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen final mücadelesinde, Lopez Nunez, Şilili rakibi Yasmani Acosta Fernandez ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 6-0'lık skorla kazanarak altın madalyayı elde etti.

Tarihi Kariyerine Bir Başka Madalya Ekletti

İki hafta içinde 42 yaşına girecek olan Lopez Nunez, bu zaferle birlikte Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020 oyunlarının ardından Paris 2024'te de altın madalya kazanarak, üst üste 5 olimpiyatta bu başarıyı elde eden ilk güreşçi olma unvanını kazandı.

Madalya Dağılımı

Bu kategorinin gümüş madalyası Acosta Fernandez'e giderken, bronz madalyalar ise İranlı Amin Mirzazadeh ve Çinli Lingzhe Meng arasında paylaşıldı.

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