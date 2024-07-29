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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Branşında Öne Çıkanlar

Mollie O'Callaghan kadınlar 200 metre serbestte altın madalyayı kazanarak yeni olimpiyat rekoru kırdı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 23:45
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Branşında Öne Çıkanlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Rekorlar ve Madalyalar

Paris'teki La Defense Arena, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı için heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. Kadınlar 200 metre serbest stil yüzme finalinde, Avustralyalı sporcu Mollie O'Callaghan, 1.53.27’lik derecesiyle yeni bir olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Yarış Sonuçları

O'Callaghan, Tokyo 2020'de vatandaşı Ariarne Titmus'un 1.53.50’lik rekorunu geride bıraktı. Titmus, 1.53.81 ile gümüş madalya kazanırken, Hong Kong'dan Siobhan Bernadette Haughey 1.54.55 ile bronz madalya elde etti.

Kadınlar 400 metre karışıkta ise Summer McIntosh 4.27.71’lik derecesiyle altın, ABD'den Katie Grimes 4.33.40 ile gümüş ve Emma Weyant 4.34.93 ile bronz madalya kazandı.

Erkekler Kategorisi Sonuçları

Erkekler 100 metre sırtüstünde, dünya rekortmeni Thomas Ceccon 52.00’lik zamanıyla altın, Çinli Jiayu Xu 52.32 ile gümüş ve ABD'li Ryan Murphy 52.39’la bronz madalyayı kazandı.

Ayrıca, kadınlar 100 metre kurbağalamada Güney Afrikalı Tatjana Smith 1.05.28 ile altın madalya kazanarak, olimpiyat rekortmeni oldu. Ardından Qianting Tang 1.05.54 ile gümüş ve İrlandalı Mona Mc Sharry 1.05.59’la bronz madalya elde etti.

Son olarak, erkekler 200 metre serbestte Romanyalı David Popovici 1.44.72 ile birinciliği elde etti. Matthew Richards 1.44.74 ile ikinci, Luke Hobson 1.44.79 ile üçüncü oldu.

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