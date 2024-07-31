Paris 2024 Olimpiyatları: ABD Kadın Cimnastik Takımı Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başlıyor

Fransa'nın gözde şehri Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, bir altın madalya haberi de geldi.

ABD Altın Madalya ile Taçlandı

Artistik cimnastik kadınlar takım kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri, altın madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Bercy Arena'da gerçekleşen finallere toplamda sekiz ülke katıldı.

Yarışmanın Detayları

Yarışmada ABD takımı, dört farklı alette serilerini sunarak, toplamda 171.296 puan toplayarak birinci olmayı başardı.

Diğer Ülkelerin Performansı

İtalya, 165.494 puanla ikinci sırayı alırken, Brezilya 164.497 puanla üçüncülük kürsüsünü tamamladı. Bu sonuçlarla, kadınlar artistik cimnastik takım yarışması heyecan dolu bir şekilde sona ermiş oldu.