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Paris 2024 Olimpiyatları: Akari Fujinami Altın Madalyayı Kazandı

Japon güreşçi Akari Fujinami, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 53 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:39
Paris 2024 Olimpiyatları: Akari Fujinami Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreş Mücadeleleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın güreş branşında, kadınlar 53 kilogram kategorisinde büyük bir başarı elde edildi. Japon güreşçi Akari Fujinami, final mücadelesinde Ekvador'dan Lucia Yamileth Yepez Guzman’ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Final Mücadelesinin Detayları

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen finalde, Fujinami'nin performansı izleyenleri büyüledi. Ekvadorlu rakibi karşısında sergilediği üstün yetenek, onu zirveye taşıdı.

Bronz Madalya Sahipleri

Bu kategoride Çinli Quinyu Pang ile Kuzey Koreli Hyo Gyong Choe, bronz madalyayı paylaşarak önemli bir başarıya imza attılar.

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