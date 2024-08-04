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Paris 2024 Olimpiyatları: Julien Alfred Tarih Yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Julien Alfred, kadınlar 100 metrede altın madalya kazandı, rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:01
Paris 2024 Olimpiyatları: Julien Alfred Tarih Yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 100 Metre Finali

Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 100 metre finali heyecan dolu anlara sahne oldu. Julien Alfred, Saint Lucia'yı temsilen koştuğu yarışta muhteşem bir performans sergileyerek altın madalya kazandı.

Stade de France'taki Tarihi Anlar

Fransa'nın canlı atmosferinde, Stade de France stadyumunda gerçekleşen bu önemli etkinlikte Julien Alfred, 10.72 saniyelik dereceyle yeni bir ulusal rekor kırdı ve adını tarihe yazdırdı.

Podyumda İsimler

Yarışın ikinciliğini Sha'carri Richardson (ABD), 10.87 saniyelik derecesiyle elde ederken, üçüncülüğü ise Melissa Jefferson (ABD) 10.92 saniyelik süresiyle aldı. Bu sonuçlar, kadın atletizminde rekabetin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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