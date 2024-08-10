Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları: Kaan Kigen Özbilen Maratonda Yarışı Tamamlayamadı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kaan Kigen Özbilen, maratonda bitişe ulaşamadı. Etiyopyalı Tola, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:23
Paris 2024 Olimpiyatları: Kaan Kigen Özbilen Maratonda Yarışı Tamamlayamadı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Maraton Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Atletizm erkekler maratonunda Kaan Kigen Özbilen yarışı tamamlayamadı.

Foto Finish Yerine Düş kırıklığı

Atletizm erkekler maraton finali, Paris'in tarihi Invalides alanında yapıldı. Milli sporcu Kaan Kigen Özbilen, yarışın sonuna ulaşamadan parkuru terk etti.

Olimpiyat Rekoru Kırıldı

Yarışta Etiyopyalı atlet Tamirat Tola, 2 saat 6 dakika 26 saniye ile koşarak olimpiyat rekorunu geçtiğimiz yıl 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Kenyalı Samuel Kamau Wanjiru tarafından belirlenen 2 saat 6 dakika 32 saniyelik süreyi geride bıraktı ve altın madalya kazandı.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Maratonun gümüş madalya sahibi Belçikalı Bashir Abdi, 2 saat 6 dakika 47 saniye ile yarışı tamamladı. Kenyalı Benson Kipruto ise 2 saat 7 dakika ile bronz madalyanın sahibi oldu.

İLGİLİ HABERLER

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!