Paris 2024 Olimpiyatları: Kaan Kigen Özbilen Maratonda Yarışı Tamamlayamadı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Maraton Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Atletizm erkekler maratonunda Kaan Kigen Özbilen yarışı tamamlayamadı.

Foto Finish Yerine Düş kırıklığı

Atletizm erkekler maraton finali, Paris'in tarihi Invalides alanında yapıldı. Milli sporcu Kaan Kigen Özbilen, yarışın sonuna ulaşamadan parkuru terk etti.

Olimpiyat Rekoru Kırıldı

Yarışta Etiyopyalı atlet Tamirat Tola, 2 saat 6 dakika 26 saniye ile koşarak olimpiyat rekorunu geçtiğimiz yıl 2008 Pekin Olimpiyatları'nda Kenyalı Samuel Kamau Wanjiru tarafından belirlenen 2 saat 6 dakika 32 saniyelik süreyi geride bıraktı ve altın madalya kazandı.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Maratonun gümüş madalya sahibi Belçikalı Bashir Abdi, 2 saat 6 dakika 47 saniye ile yarışı tamamladı. Kenyalı Benson Kipruto ise 2 saat 7 dakika ile bronz madalyanın sahibi oldu.