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Paris 2024 Olimpiyatları: Kadınlar 4x100 Bayrak Yarışında ABD Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 4x100 bayrak yarışını ABD kazandı. Yarış sonuçları farklı ülkeler arasında madalya dağılımını belirledi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 01:18
Paris 2024 Olimpiyatları: Kadınlar 4x100 Bayrak Yarışında ABD Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, birçok sporcunun ve takımın gösterisine sahne olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kadınlar 4x100 bayrak yarışı finali de büyük bir heyecanla izlendi.

ABD Fark Yarattı

Stade de France'da yapılan yarışta, ABD takımı 41.78 saniyelik derecesiyle altın madalyayı kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bu zafer, Amerika'nın atletizm alanındaki gücünü bir kez daha göstermiş oldu.

Madalya Dağılımı

Yarışta, Büyük Britanya ekibi 41.85 saniyelik süresiyle gümüş madalyayı alırken, Almanya ise 41.97 saniye ile bronz madalyanın sahibi oldu. Her üç takım da finale kalmanın ve madalya mücadelesinin gururunu yaşadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, uluslararası rekabetin ve sporun birleştirici gücünün tekrardan sergilendiği muhteşem bir organizasyon olmaya devam ediyor.

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