Paris 2024 Olimpiyatları: Kadınlar Plaj Voleybolunda Brezilya Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar plaj voleybolu finalleri heyecan dolu anlara sahne oldu. Eyfel Kulesi'nin görkemli manzarası eşliğinde gerçekleştirilen maçta, Brezilya ekibi, Eduarda Santos Lisboa ve Ana Patricia Silva Ramos ile Kanada ekibini, Brandie Wilkerson ve Melissa Humana-Paredes karşısında 26-24, 12-21 ve 15-10'luk setlerle 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Dereceler

Kanada'nın gümüş madalya kazandığı bu branşta, İsviçre ekibi ise Tanja Hueberli ve Nina Brunner ile birlikte, Avustralya ekibi Taliqua Clancy ve Mariafe Artacho del Solar'ı 21-17 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenerek bronz madalya elde etti.