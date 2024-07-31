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Paris 2024 Olimpiyatları: Lasha Bekauri Judoda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024'te Lasha Bekauri, judoda erkekler 90 kiloda altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:49
Paris 2024 Olimpiyatları: Lasha Bekauri Judoda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judoda Altın Madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judocu Lasha Bekauri, erkekler 90 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Champ de Mars Arena'da Final Mücadelesi

Judoda gerçekleştirilen müsabakalar Champ de Mars Arena'da yapıldı. Bu önemli organizasyonda milli sporcu Mihael Zgank ilk turda elendi.

Finalde Gürcü judocu Lasha Bekauri, Japon rakibi Sanshiro Murao ile karşılaştı ve mücadeleyi kazanarak altın madalyayı boynuna takmayı başardı.

Bronz Madalya Sahipleri

Erkekler 90 kilo kategorisinde bronz madalyaya layık görülen sporcular ise Maxime-Gael Ngayap Hambou (Fransa) ve Theodoros Tselidis (Yunanistan) oldu.

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