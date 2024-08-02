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Paris 2024 Olimpiyatları'nda ABD, 4x400 Karışık Bayrakta Yeni Rekor Kırdı

ABD'nin 4x400 Karışık Bayrak Takımı, Paris 2024 elemelerinde dünya rekorunu geliştirerek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:22
Paris 2024 Olimpiyatları'nda ABD, 4x400 Karışık Bayrakta Yeni Rekor Kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bir Rekor Daha

2024 Paris Olimpiyatları'nın atletizm branşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin 4x400 Karışık Bayrak Takımı, elemelerdeki etkileyici performansıyla, kendi dünya rekorunu geliştirdi.

Elemelerdeki Mücadele

Fransa'nın başkenti Pariste bulunan Stade de France'ta gerçekleştirilen 4x400 Karışık Bayrak Yarışı elemeleri, sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Takım, Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon ve Kaylyn Brown gibi yetenekli atletlerden oluşuyor.

Dünya Rekorunu Geliştirdiler

ABD, elemelerde 3.07.41'lik bir derece elde ederek, geçtiğimiz yıl Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki 3.08.80 olan eski rekorunu geçti.

Finalde Hangi Takımlar Yer Alacak?

Bu başarılı performansla birlikte ABD, finale yükselmeyi başardı. Finalde Jamaika, Polonya, Belçika, Fransa, Hollanda, Büyük Britanya ve İtalya takımları ile kıyasıya bir mücadele içinde olacak.

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