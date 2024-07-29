Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Binicilik Engel Atlama Takım Finalleri Tamamlandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ekipler madalyalarını aldı. Altın, gümüş ve bronz madalyalar sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 20:29
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Binicilik Engel Atlama Takım Finalleri Tamamlandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Binicilik Başarıları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen binicilik branşı engel atlama kategorisindeki takım finalleri, muhteşem bir atmosferde tamamlandı.

Finallerin Kazananları

Versay Sarayı'nda gerçekleştirilen yarışlarda, Büyük Britanya takımı altın madalya ile ödüllendirildi. Fransa, gümüş madalya sahibi olarak yarışmayı tamamladı. Japonya ise bronz madalyaya uzanarak önemli bir başarı elde etti.

Etkinliğin Önemi

Bu organizasyon, binicilik sporunun uluslararası düzeydeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Takım yarışmaları, sporseverler ve katılımcılar için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

İLGİLİ HABERLER

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim