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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Binicilik Müsabakaları Bitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda binicilikte altın madalyanın sahibi belli oldu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:55
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Binicilik Müsabakaları Bitti

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Binicilikte Dereceler Açıklandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda binicilik at terbiyesi kategorisi bireysel müsabakalarında, madalyalar sahiplerini buldu. Yarışmalar, etkileyici bir atmosferde Versay Sarayı'nda yapıldı.

Altın Madalya Alman Biniciye

Alman sporcu Jessica von Bredow-Werndl, "TSF Dalera BB" adlı atıyla dördüncü olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak altın madalya sahibi oldu.

Gümüş ve Bronz Madalya Sahipleri

Gümüş madalya, Almanya'nın tecrübeli binicisi Isabell Werth tarafından, on altındaki "Wendy" adlı atıyla elde edildi. Büyük Britanya'dan Charlotte Fry ise "Glamourdale" ismindeki atıyla bronz madalya kazandı.

Bu başarılarla birlikte binicilik branşında yapılan müsabakalar, 2024 Olimpiyat Oyunları'nın en sıra dışı anlarından biri olarak hafızalarda yer edecek.

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