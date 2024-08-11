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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Güreşte Altın Madalya Gürcü Petriashvili'nin

Gürcü sporcu Geno Petriashvili, Paris 2024'te güreşte altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:53
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Güreşte Altın Madalya Gürcü Petriashvili'nin

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başarıları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda final müsabakası gerçekleştirildi. Champ de Mars Arena'da yapılan finalde, Gürcü güreşçi Geno Petriashvili, İranlı rakibi Amir Hossein Zare'yi 10-9 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş ve Bronz Madalya Kazananlar

Geno Petriashvili'nin ardından Amir Hossein Zare gümüş madalya kazanırken, bronz madalyayı Taha Akgül elde etti. Taha Akgül, Polonyalı Robert Baran'ı 9-3 mağlup ederek bu başarıyı kazandı. Ayrıca, Kırgızistanlı Aiaal Lazarev'i 7-0'lık sonuçla geçen Giorgi Meshvildishvili de bronz madalya ödülüne layık görüldü.

Jübile Anı

Taha Akgül ve Aiaal Lazarev, müsabakalarının sona ermesinin ardından anısına ayakkabılarını minderde bırakmalarıyla duygu dolu bir jübile gerçekleştirdi.

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